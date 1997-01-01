Японский язык в школе "Японист"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Всеволода Сибирцева, 15 , 4-й этаж, оф. 409
- +7 (423) 255-59-01
- +7 (902) 555-59-01
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 8-ми до 18-ми лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 4200 рублей в месяц.
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Увлекательный английский в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Уроки английского языка в центре "88 клавиш"От 6 до 18 лет До 3600 руб Частная
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Английский язык в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 4400 руб Частная
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Английский язык в центре иностранных языков "Smart Start"От 4 до 13 лет От 2900 руб Частная
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Английский язык в школе лидерства "GOAL"От 6 до 18 лет От 700 руб Частная
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Кружок "English Art" в школе "ABC Мир"От 4 до 7 лет От 2000 руб Частная
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Японский язык в школе "ABC Мир"От 4 до 18 лет От 3600 до 3800 руб Частная
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Китайский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Baby English в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Китайский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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