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Йога для особых детей в студии йоги Yoga Studio
Цена: 1200 - 1200
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Запорожская, 77 , БЦ "City Hall", 9-й этаж, каб. 920
- +7 (423) 276-44-76
- +7 (914) 776-44-76
Информация
Описание: Преподаватель йоги прошла обучение в Москве по программам "Особая йога для особых детей" (аутизм, СДВГ, синдром Дауна, ДЦП). Курс вела Джо Мэньюэл (опыт работы более 20 лет) - руководитель и преподаватель специализированного Лондонского центра. Каждый ребенок занимается индивидуально с инструктором, что способствует развитию восприятия собственного тела, концентрации и памяти.
Возраст: занятия проводятся с детьми разного возраста, в соответствии с этим реализуется индивидуальный подход. После практики индивидуальных занятий возможны занятия в группах.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Стоимость: 1 час - 1200 рублей.
Преподаватель: Яланжи Ирина.
Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.
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