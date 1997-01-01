Йога для особых детей в студии йоги Yoga Studio

Информация

Описание: Преподаватель йоги прошла обучение в Москве по программам "Особая йога для особых детей" (аутизм, СДВГ, синдром Дауна, ДЦП). Курс вела Джо Мэньюэл (опыт работы более 20 лет) - руководитель и преподаватель специализированного Лондонского центра. Каждый ребенок занимается индивидуально с инструктором, что способствует развитию восприятия собственного тела, концентрации и памяти.

Возраст: занятия проводятся с детьми разного возраста, в соответствии с этим реализуется индивидуальный подход. После практики индивидуальных занятий возможны занятия в группах.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Стоимость: 1 час - 1200 рублей.

Преподаватель: Яланжи Ирина.

Форма: приобретается самостоятельно. Инвентарь предоставляется студией.