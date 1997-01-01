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"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ"
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Описание: на занятиях дети знакомятся с основами информационных технологий: основными устройствами компьютера, назначением операционной системы, с основными операциями над папками и файлами, видами информации и способами их обработки, назначением и возможностями графических и текстовых редакторов, основами логики, правилами поиска информации в Интернет, типами алгоритмов.
Дети научатся работать в простейших графических и текстовых редакторах, а также в программе презентаций. Дети смогут находить информацию в интернет, составлять простейшие алгоритмы для программных исполнителей, решать логические задачи. В процессе обучения у ребёнка развиваются: усидчивость, умение доводить дело до конца, умение вести себя в коллективе, бережное отношение к компьютерной технике и понимание необходимости соблюдения санитарных норм работы за компьютером.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 7 до 10 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Дубков Сергей Алексеевич, Иванчикова Евгения Юрьевна.
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