"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с основами информационных технологий: основными устройствами компьютера, назначением операционной системы, с основными операциями над папками и файлами, видами информации и способами их обработки, назначением и возможностями графических и текстовых редакторов, основами логики, правилами поиска информации в Интернет, типами алгоритмов.

Дети научатся работать в простейших графических и текстовых редакторах, а также в программе презентаций. Дети смогут находить информацию в интернет, составлять простейшие алгоритмы для программных исполнителей, решать логические задачи. В процессе обучения у ребёнка развиваются: усидчивость, умение доводить дело до конца, умение вести себя в коллективе, бережное отношение к компьютерной технике и понимание необходимости соблюдения санитарных норм работы за компьютером.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 7 до 10 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Дубков Сергей Алексеевич, Иванчикова Евгения Юрьевна.