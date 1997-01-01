Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: занятия направлены на решение пользовательских задач средствами информационных компьютерных технологий. В процессе обучения дети познакомятся с возможностями прикладных программ, позволяющих обрабатывать текстовую, табличную, графическую и видеоинформацию, а также с основами программирования. Основная цель программы - формирование у обучающихся навыков использования персонального компьютера в учебной и внеучебной деятельности.

Дети научатся:

выполнять операции над файлами и папками;

создавать алгоритмы и программы для решения задач;

решать логические задачи;

определять виды информации и информационные процессы;

применять инструменты текстового редактора для набора, редактирования и форматирования текстов;

применять графический редактор для создания и редактирования рисунков;

создавать линейные презентации;

выполнять обработку фотографий;

создавать видеоальбомы;

составлять поисковые запросы и выполнять поиск информации по заданной теме в локальной сети и Интернет.

В кружке ребята изучат все самое интересное, что осталось за рамками школьной программы по предмету «Информатика».

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 11 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Горбунова Оксана Александровна - педагог первой категории, инженер, имеет образование в области информационных систем и технологий. Педагогический стаж - 14 лет.