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Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ"
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Описание: занятия направлены на решение пользовательских задач средствами информационных компьютерных технологий. В процессе обучения дети познакомятся с возможностями прикладных программ, позволяющих обрабатывать текстовую, табличную, графическую и видеоинформацию, а также с основами программирования. Основная цель программы - формирование у обучающихся навыков использования персонального компьютера в учебной и внеучебной деятельности.
Дети научатся:
- выполнять операции над файлами и папками;
- создавать алгоритмы и программы для решения задач;
- решать логические задачи;
- определять виды информации и информационные процессы;
- применять инструменты текстового редактора для набора, редактирования и форматирования текстов;
- применять графический редактор для создания и редактирования рисунков;
- создавать линейные презентации;
- выполнять обработку фотографий;
- создавать видеоальбомы;
- составлять поисковые запросы и выполнять поиск информации по заданной теме в локальной сети и Интернет.
В кружке ребята изучат все самое интересное, что осталось за рамками школьной программы по предмету «Информатика».
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 11 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Горбунова Оксана Александровна - педагог первой категории, инженер, имеет образование в области информационных систем и технологий. Педагогический стаж - 14 лет.
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