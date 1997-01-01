Занятия на роликах в СК "Юность"

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Информация
Описание: на занятиях ребята занимаются общей физической подготовкой, а также катанием на роликовых коньках. При катании на роликах задействованы разные группы мышц: мышцы стопы, икроножные мышцы, мышцы бедра, ягодичная и поясничная мышца, мышцы спины. Благодаря равномерной нагрузке при катании у ребенка формируется красивая фигура.
Также во время занятий развивается координация и равновесие, общая пластика и эстетика движений. Ребенок развивает навыки владения своим телом, гармонию движений. Занятия включают в себя различные упражненя на развитие баланса. Катание на роликах способствует формированию правильной красивой осанки, развивается выносливость.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Антонова Марина Валентиновна – тренер ОФП.
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