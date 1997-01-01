Занятия на роликах в СК "Юность"

Информация

Описание: на занятиях ребята занимаются общей физической подготовкой, а также катанием на роликовых коньках. При катании на роликах задействованы разные группы мышц: мышцы стопы, икроножные мышцы, мышцы бедра, ягодичная и поясничная мышца, мышцы спины. Благодаря равномерной нагрузке при катании у ребенка формируется красивая фигура.

Также во время занятий развивается координация и равновесие, общая пластика и эстетика движений. Ребенок развивает навыки владения своим телом, гармонию движений. Занятия включают в себя различные упражненя на развитие баланса. Катание на роликах способствует формированию правильной красивой осанки, развивается выносливость.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1-1,5 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Антонова Марина Валентиновна – тренер ОФП.