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        Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"

        Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"

        Количество преподавателей: 2
        Физическое развитие Общая физическая подготовка
        Рейтинг: 7.9
        Цена: 550 - 6500
        Возраст: 8 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
        • +7 (423) 200-04-60
        Информация

        Описание:

        занятия в тренажерном зале подходят для тренировок, основная цель которых – правильное физическое развитие ребенка. Совмещение силовых нагрузок с кардио-тренировками помогает правильно сформировать фигуру у ребенка, поддержать нужные пропорции тела, контролировать вес и обеспечить тонус в мышцах.

        Инструкторы составляют индивидуальную программу занятий для ребенка с учетом возраста, его физической подготовки, возможных ограничений по здоровью, находят подход к подросткам, имеющим лишний вес, умеют замотивировать для достижения результатов.

        Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.

        Стоимость:

        • абонемент на 10 групповых занятий – 4700 рублей;
        • абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей;
        • разовое занятие – 550 рублей.

        Возраст: от 8 до 16 лет.

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Форма: спортивная форма и кроссовки.

        Преподаватели:

        • Анна Кащенко.

        Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми - более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.

        • Марина Еряшева.

        Иастер спорта по спортивной гимнастике. Сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Специалист по физической культуре и спорту (ДВФУ 2012), выпускница школы олимпийского резерва.

        • Ангелина Еловикова.

        Мастер спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу. Имеет высшее психологическое образование и среднее специальное медицинское образование.

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