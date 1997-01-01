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Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"
Адреса
- +7 (423) 200-04-60
Информация
Описание:
занятия в тренажерном зале подходят для тренировок, основная цель которых – правильное физическое развитие ребенка. Совмещение силовых нагрузок с кардио-тренировками помогает правильно сформировать фигуру у ребенка, поддержать нужные пропорции тела, контролировать вес и обеспечить тонус в мышцах.
Инструкторы составляют индивидуальную программу занятий для ребенка с учетом возраста, его физической подготовки, возможных ограничений по здоровью, находят подход к подросткам, имеющим лишний вес, умеют замотивировать для достижения результатов.
Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.
Стоимость:
- абонемент на 10 групповых занятий – 4700 рублей;
- абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей;
- разовое занятие – 550 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: спортивная форма и кроссовки.
Преподаватели:
- Анна Кащенко.
Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми - более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.
- Марина Еряшева.
Иастер спорта по спортивной гимнастике. Сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Специалист по физической культуре и спорту (ДВФУ 2012), выпускница школы олимпийского резерва.
- Ангелина Еловикова.
Мастер спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу. Имеет высшее психологическое образование и среднее специальное медицинское образование.
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