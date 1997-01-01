Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"

Информация

Описание:

занятия в тренажерном зале подходят для тренировок, основная цель которых – правильное физическое развитие ребенка. Совмещение силовых нагрузок с кардио-тренировками помогает правильно сформировать фигуру у ребенка, поддержать нужные пропорции тела, контролировать вес и обеспечить тонус в мышцах.

Инструкторы составляют индивидуальную программу занятий для ребенка с учетом возраста, его физической подготовки, возможных ограничений по здоровью, находят подход к подросткам, имеющим лишний вес, умеют замотивировать для достижения результатов.

Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.

Стоимость:

абонемент на 10 групповых занятий – 4700 рублей;

абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей;

разовое занятие – 550 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: спортивная форма и кроссовки.

Преподаватели:

Анна Кащенко.

Имеет высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог». Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другим направлениям. Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания). Стаж работы с детьми - более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.

Марина Еряшева.

Иастер спорта по спортивной гимнастике. Сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Специалист по физической культуре и спорту (ДВФУ 2012), выпускница школы олимпийского резерва.

Ангелина Еловикова.

Мастер спорта по пауэрлифтингу, серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу. Имеет высшее психологическое образование и среднее специальное медицинское образование.