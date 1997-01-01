Занятия по химии в Клубе юных химиков "Фарадей"

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Описание: Клуб юных химиков "Фарадей" - это сетевой досуговый центр нового поколения, где дети самостоятельно проводят химические опыты под присмотром преподавателя химика, получают азы химии в легкой доступной форме. Основу занятий составляют практическая и исследовательская деятельность.

Занятия увлекают детей и помогают показать им, что химия - это интересная наука. Обучение направлено на развитие в детях самостоятельности и целеустремленности, ребята учатся работать в команде.

Для занятий детям предоставляется лабораторная посуда, различные безопасные реактивы, специальные средства защиты (халаты, перчатки, очки, маски). Обучение проходит в игровой форме, в ходе занятий дети зарабатывают специально придуманную валюту, которую они могут обменять на подарок.

Стоимость: абонемент на месяц - 2000 рублей (4 занятия), пробное занятие - 350 рублей.

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 9 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час (пробное занятие длится 40-45 минут).

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: 6-7 человек.

Форма: халат, перчатки, очки, маска - предоставляется на занятии.

Преподаватели: химики-лаборанты.