Занятия танцами в Школе танца "ДАНС-Лидер"

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Описание: танцевальная школа обучает с 2009 года и является одной из ведущих школ с собственной авторской методикой преподавания и программой. Ученики школы неоднократно выигрывали, как российские так и международные соревнования. Школой воспитаны мастера спорта России и многочисленное количество чемпионов Дальневосточного федерального округа и Приморского края.

Занятия насыщенны физической нагрузкой, растяжкой и хореографией. Они включают импровизацию, упражнения на развитие музыкальности, артистизма, осанки и танцевальности.

Занятия для малышей от 3-5 лет включают в себя уроки общей хореографии, ритмики и актерского мастерства, постановка номеров и изучение танцев латиноамериканской и европейской программы. Обучение в студии танцев для детей направлено на разностороннее развитие ребенка и раскрытие творческих способностей.

В уроки для ребят 6-9 лет включены: классическая и современная хореография, упражнения на развитие артистизма, постановка номера в стиле hip-hop, а так же подготовка к городским и краевым соревнованиям по спортивно-бальным танцам в категории массовый спорт.

Группа ребят 10-15 лет занимаются схожими направлениями, как и младшая группа, но по ускоренной программе.

В танцевальной школе дети получают первоначальную хореографическую подготовку, знакомятся с хореографией и бальными танцами, познают секреты музыкальности и ритма. В школу принимаются все желающие без предварительного конкурсного отбора. Танцы для детей дают большой эффект, они способствуют развитию физического и эстетического воспитания. Обучение позволит ребенку получить начальную хореографическую подготовку и раскрыть внутренний потенциал.

Руководители танцевально-спортивного клуба «ДАНС-ЛИДЕР» - Виталий Попов и Ирина Соловьева. Они единственная профессиональная пара на Дальнем Востоке, которая добилась таких высоких результатов: чемпионы Приморского края, чемпионы Дальнего Востока и Сибири, Пятикратные обладатели кубка губернатора Приморского края, вице-чемпионы России в номинации «Восходящие Звезды», финалисты многих турниров в России и за рубежом (в Шанхае, Токио, Копенгагене, Вене, Амстердаме и др., и это только в любительской карьере).

За время существования танцевального клуба они завоевали себе такие новые титулы, как финалисты чемпионата России по профессионалам, г. Москва, и финалисты чемпионата мира, Израиль, г. Ашдод. При этом были финалистами и призерами на Мальте, в Австрии (Вена), Бельгии (Антверпен), Франции (Межев), Испании (Барселона), Итали.

Стоимость: абонемент на месяц - 2500 рублей, одно занятие - 500 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 9 лет;

от 10 до 15 лет;

от 16 и старше - переход во взрослые группы.

Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.

Частота занятий: от 2 раз в неделю. Частота занятий увеличивается в зависимости от профессионального уровня и продолжительности обучения.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: для занятий необходима удобная спортивная форма. Также для участия в соревнованиях и выступлениях необходимо будет приобрести костюм.