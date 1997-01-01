Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"

Информация

Описание: тхэквон-до ITF это современный и безопасный вид единоборств для ребёнка. Занятия помогают ребенку улучшить физические показатели: силу, ловкость, гидкость, координацию. Занимаясь, ребенок учится дисциплине, приобретает чувство ответственности и самообладания.

В тхэквон-до минимальная травмоопасность. В ходе обучения у детей есть возможность участвовать в соревнованиях, в том числе за границей.

Занятия проходят в современном игровом формате. Главная цель обучения - вырастить здоровую, спортивную и счастливую личность.

Стоимость: 1500 рублей в первый месяц занятий, далее - 2200 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 12 лет, а также от 12 и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 6 до 13 человек.

Преподаватель: Гордеев Сергей Дмитриевич - руководитель спортивного клуба по тхэквондо неоднократный призер и чемпион международных соревнований по тхэквондо ITF. Имеет черный пояс и 2 Дан по тхэквондо. Стаж тренерской деятельности - 7 лет.