Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"
Адреса
Информация
Описание: тхэквон-до ITF это современный и безопасный вид единоборств для ребёнка. Занятия помогают ребенку улучшить физические показатели: силу, ловкость, гидкость, координацию. Занимаясь, ребенок учится дисциплине, приобретает чувство ответственности и самообладания.
В тхэквон-до минимальная травмоопасность. В ходе обучения у детей есть возможность участвовать в соревнованиях, в том числе за границей.
Занятия проходят в современном игровом формате. Главная цель обучения - вырастить здоровую, спортивную и счастливую личность.
Стоимость: 1500 рублей в первый месяц занятий, далее - 2200 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 12 лет, а также от 12 и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 6 до 13 человек.
Преподаватель: Гордеев Сергей Дмитриевич - руководитель спортивного клуба по тхэквондо неоднократный призер и чемпион международных соревнований по тхэквондо ITF. Имеет черный пояс и 2 Дан по тхэквондо. Стаж тренерской деятельности - 7 лет.
-
Спорт и самозащита в спортивном клубе AradorОт 6 до 18 лет От 2200 до 2200 руб Государственная
-
Тхэквондо в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Каратэ в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь"От 5 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Секция Ушу в клубе "Тайлун"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Греко-римская борьба в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Ушу в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция Ушу в клубе "Тайцзи"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Вольная борьба в спортивной школе БогатырьОт 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Джиу-джитсу в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...