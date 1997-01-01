Занятия в Цирковой студии "Конфетти"

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Описание: занятия цирковым искусством помогут ребенку расти и развиваться гармонично, улучшат физическую форму, помогут развить гибкость, координацию, красивую осанку, грационзность и артистизм.

Цирк - это искусство. Погружаясь в этот мир, ребенок приобретет эстетический вкус, разовьет творческие способности, станет открыт миру и новым знаниям. Кроме того, занятия способствуют развитию внимания и эмоциональной памяти, творческого воображения, ответственности, силы воли, умения владеть своим телом.

В программе обучения:

гимнастика;

акробатика;

эквилибристика;

жонглирование;

хореография.

Стоимость: от 2500 рублей до 4500 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в группах по возрастам).

Продолжительность:

для детей от 4 до 6 лет - 45 минут;

для детей школьного возраста - до 2 часов.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста.

Количество человек в группе: до 15 человек.