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Занятия в Цирковой студии "Конфетти"
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Описание: занятия цирковым искусством помогут ребенку расти и развиваться гармонично, улучшат физическую форму, помогут развить гибкость, координацию, красивую осанку, грационзность и артистизм.
Цирк - это искусство. Погружаясь в этот мир, ребенок приобретет эстетический вкус, разовьет творческие способности, станет открыт миру и новым знаниям. Кроме того, занятия способствуют развитию внимания и эмоциональной памяти, творческого воображения, ответственности, силы воли, умения владеть своим телом.
В программе обучения:
- гимнастика;
- акробатика;
- эквилибристика;
- жонглирование;
- хореография.
Стоимость: от 2500 рублей до 4500 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в группах по возрастам).
Продолжительность:
- для детей от 4 до 6 лет - 45 минут;
- для детей школьного возраста - до 2 часов.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от возраста.
Количество человек в группе: до 15 человек.
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