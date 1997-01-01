Занятия в Школе Блогеров "Лица"

Информация

Описание: Школа блогеров «Лица» - федеральная школа, цель которой сделать пребывание детей в Интернете полезным, научить грамотно писать и выражать свои мысли через интересное, актуальное для них направление.

Что дадут занятия в школе:

реализуется мечта ребенка стать популярным;

ребенок освоит современные технологии;

блогерство улучшает навык формировать мысли, красиво говорить, не бояться камеры;

время, проведенное в интернете и с гаджетами в руках, теперь проходит с пользой;

работа в команде, много новых друзей единомышленников.

В программе для IG:

Создание и оформление страницы в IG

Выбор контента для IG

Создание стильной и интересной ленты в IG

Учимся делать крутые селфи

Обработка фото. Лучшие программы

Увеличение числа подписчиков

Секреты идеальных текстов в IG

Знакомство с топовыми блогерами

Разбор домашних заданий с куратором группы

В программе для YouTube:

Создание канала и выбор контента для YouTube

Написание сценариев

Выставляем свет. Выбираем фон под свой формат

Узнаем все секреты YouTube

Не боимся камеру

Монтаж классных роликов, которые хочется смотреть до конца

Создание коллаборации (съемка видео совместно с другими блогерами)

Знакомство с топовыми блогерами

Разбор домашних заданий с куратором группы

Стоимость: абонемент на месяц - 4000 рублей. Курс обучения - 4 месяца.

Возраст: от 7 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Частота заняий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: 10-15 человек.