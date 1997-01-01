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        Занятия в Школе Блогеров "Лица"

        Занятия в Школе Блогеров "Лица"

        Блогинг
        Рейтинг: 8.0
        Цена: От 4000
        Возраст: 7 - 16 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 131в
        • +7 (423) 280-77-08
        • +7 (967) 958-77-08
        Информация

        Описание: Школа блогеров «Лица» - федеральная школа, цель которой сделать пребывание детей в Интернете полезным, научить грамотно писать и выражать свои мысли через интересное, актуальное для них направление.

        Что дадут занятия в школе:

        • реализуется мечта ребенка стать популярным;
        • ребенок освоит современные технологии;
        • блогерство улучшает навык формировать мысли, красиво говорить, не бояться камеры;
        • время, проведенное в интернете и с гаджетами в руках, теперь проходит с пользой;
        • работа в команде, много новых друзей единомышленников.

        В программе для IG:

        • Создание и оформление страницы в IG
        • Выбор контента для IG
        • Создание стильной и интересной ленты в IG
        • Учимся делать крутые селфи
        • Обработка фото. Лучшие программы
        • Увеличение числа подписчиков
        • Секреты идеальных текстов в IG
        • Знакомство с топовыми блогерами
        • Разбор домашних заданий с куратором группы

        В программе для YouTube:

        • Создание канала и выбор контента для YouTube
        • Написание сценариев
        • Выставляем свет. Выбираем фон под свой формат
        • Узнаем все секреты YouTube
        • Не боимся камеру
        • Монтаж классных роликов, которые хочется смотреть до конца
        • Создание коллаборации (съемка видео совместно с другими блогерами)
        • Знакомство с топовыми блогерами
        • Разбор домашних заданий с куратором группы

        Стоимость: абонемент на месяц - 4000 рублей. Курс обучения - 4 месяца.

        Возраст: от 7 до 16 лет.

        Продолжительность: 1 час 20 минут.

        Частота заняий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: 10-15 человек.

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