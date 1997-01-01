Занятия в Школе Блогеров "Лица"

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Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 131в
- +7 (423) 280-77-08
- +7 (967) 958-77-08
Информация
Описание: Школа блогеров «Лица» - федеральная школа, цель которой сделать пребывание детей в Интернете полезным, научить грамотно писать и выражать свои мысли через интересное, актуальное для них направление.
Что дадут занятия в школе:
- реализуется мечта ребенка стать популярным;
- ребенок освоит современные технологии;
- блогерство улучшает навык формировать мысли, красиво говорить, не бояться камеры;
- время, проведенное в интернете и с гаджетами в руках, теперь проходит с пользой;
- работа в команде, много новых друзей единомышленников.
В программе для IG:
- Создание и оформление страницы в IG
- Выбор контента для IG
- Создание стильной и интересной ленты в IG
- Учимся делать крутые селфи
- Обработка фото. Лучшие программы
- Увеличение числа подписчиков
- Секреты идеальных текстов в IG
- Знакомство с топовыми блогерами
- Разбор домашних заданий с куратором группы
В программе для YouTube:
- Создание канала и выбор контента для YouTube
- Написание сценариев
- Выставляем свет. Выбираем фон под свой формат
- Узнаем все секреты YouTube
- Не боимся камеру
- Монтаж классных роликов, которые хочется смотреть до конца
- Создание коллаборации (съемка видео совместно с другими блогерами)
- Знакомство с топовыми блогерами
- Разбор домашних заданий с куратором группы
Стоимость: абонемент на месяц - 4000 рублей. Курс обучения - 4 месяца.
Возраст: от 7 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Частота заняий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: 10-15 человек.
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