Гимнастика для малышей в "Mamas Center"

Информация

Описание: занятие включает в себя элементы массажа, динамической гимнастики, упражнений на развитие вестибулярного аппарата. Динамическая гимнастика – это инструмент коррекции мышечного тонуса ребенка.

Занятия проводятся в группе, под руководством опытного тренера мымы учатся обращаться со своим ребенком, не бояться и знать как правильно и эффективно проводить гимнастику.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст: до 1 года.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Екатерина Казакова.

Врач-педиатр, инструктор грудничкового плавания и динамической гимнастики в бассейнах «Гавань» и «Чемпион-2».