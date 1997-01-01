Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings"
Адреса
- +7 (423) 268-24-24
- +7 (423) 200-28-74
Информация
Описание: zumba for kids сочетает в себе ритмичные латиноамериканские, африканские, испанские танцевальные движения с аэробикой. Zumba помогает проработать максимальное количество мышц, а также поднимает настроение. Многочисленные элементы танца, которые красиво и гармонично дополняет настоящая акробатика, делают детей пластичными, гибкими и значительно более сильными физически.
Зумба для детей - это веселое активное занятие, не перегруженное излишней сложностью, все движения танца адаптированы под физические особенности малышей, за счет чего улучшается координация движений и повышается метаболизм, а также появляется энергия, необходимая для правильного роста иразвития ребенка.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;
- абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;
- разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет;
- от 16 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 16 человек.
Форма: спортивная свободная одежда.
Преподаватели: Сазонова Александра - хореограф с 2-летним стажем преподавания.
-
Поколение "Next" в Студии танца "Grand Diamond"От 12 до 16 лет От 1800 до 2200 руб Частная
-
Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"От 6 до 13 лет От 300 до 2300 руб Частная
-
Хореография для детей в спортивном клубе БратОт 3 до 6 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Танцы в Школе Аллы Духовой "TODES"От 3 до 18 лет От 5500 до 5500 руб Частная
-
Современный танец в студии "Adrenalin"От 7 до 14 лет От 2100 до 2100 руб Государственная
-
Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 6 до 10 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Танцы «Владивосток» в ЦДТ Совесткого районаОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"От 3 до 13 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Хореография в Фитнес-студии "Портал"От 3 до 7 лет До 2500 руб Частная
-
Хореография в Студии "Mind and Body Dance" в ДКЖДОт 3 до 6 лет Частная
Загрузка комментариев...