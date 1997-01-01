Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings"

Информация

Описание: zumba for kids сочетает в себе ритмичные латиноамериканские, африканские, испанские танцевальные движения с аэробикой. Zumba помогает проработать максимальное количество мышц, а также поднимает настроение. Многочисленные элементы танца, которые красиво и гармонично дополняет настоящая акробатика, делают детей пластичными, гибкими и значительно более сильными физически.

Зумба для детей - это веселое активное занятие, не перегруженное излишней сложностью, все движения танца адаптированы под физические особенности малышей, за счет чего улучшается координация движений и повышается метаболизм, а также появляется энергия, необходимая для правильного роста иразвития ребенка.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий для групп 3-5 лет - 2500 рублей, для групп от 5 лет и старше - 2600 рублей;

абонемент на 12 занятий для групп 3-5 лет и групп от 5 лет и старше - 2900 рублей;

разовое занятие в группе 3-5 лет - 350 рублей, в группе от 5 лет и старше - 400 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 5 до 7 лет;

от 8 до 11 лет;

от 12 до 16 лет;

от 16 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 16 человек.

Форма: спортивная свободная одежда.

Преподаватели: Сазонова Александра - хореограф с 2-летним стажем преподавания.