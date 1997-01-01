Поиск по запросу "Секции Шахматы" Всего (24)

Мечта родителей это вырастить успешного и умного ребенка. Для этого можно подыскать подходящую секцию по шахматам во Владивостоке. Шахматы это не только интересная, но и полезная игра. Это самая интеллектуальная игра, об этом не стоит забывать. Играя в шахматы Ваш ребенок развивается с разных сторон. Она заставляет думать, быть сосредоточенным и внимательным, тренируется логическое мышление. Что бы выиграть нужно проявить изобретательность, а поражения учат стойко и достойно переживать проигрыш, анализируя свои поступки. Очень полезно посещение секций по шахматам для активных малышей, так как это тренирует усидчивость и собранность.