Поиск по запросу "Секции Шахматы" Всего (24)
Мечта родителей это вырастить успешного и умного ребенка. Для этого можно подыскать подходящую секцию по шахматам во Владивостоке. Шахматы это не только интересная, но и полезная игра. Это самая интеллектуальная игра, об этом не стоит забывать. Играя в шахматы Ваш ребенок развивается с разных сторон. Она заставляет думать, быть сосредоточенным и внимательным, тренируется логическое мышление. Что бы выиграть нужно проявить изобретательность, а поражения учат стойко и достойно переживать проигрыш, анализируя свои поступки. Очень полезно посещение секций по шахматам для активных малышей, так как это тренирует усидчивость и собранность.
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 38 Тел: +7 (994) 007-11-33
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Цена: До 2500
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2а Тел: +7 (964) 436-00-18
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Цена: До 2400
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 12 Тел: +7 (994) 007-11-33
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Цена: 2500 - 3500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 4
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26 Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
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Цена: 2400 - 3200
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 52 Тел: +7 (964) 436-00-18
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Цена: До 2400
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 54 Тел: +7 (964) 436-00-18
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Цена: До 2400
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 230-11-41
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 58 Тел: +7 (423) 230-11-41
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Цена: До 1600
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Борисенко, ул. Борисенко, 60 Тел: +7 (908) 972-20-63
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 16
Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 34
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Цена: До 2400
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, ул. Пологая, 30 Тел: +7 (423) 240-18-34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0