Поиск по запросу "Секции Скалолазание" Всего (3)
Дети всегда были очень активны, направить в нужное русло эту активность можно отдав ребенка в секцию по скалолазанию. Преимущества данного вида спорта очень большие. Развиваются гармонично все виды мышц, развивается зрительная память, глазомер, стратегическое мышление. Страхуя товарища, у ребенка развивается чувство ответственности, он учится отвечать не только за себя, но и за товарища. Во время занятий проходят выезды на природу, в горы, что является несомненным плюсом, так как большую часть времени дети проводят дома или в школе.
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7 Тел: +7 (902) 505-44-03
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Цена: От 2700
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34 Тел: +7 (423) 240-18-34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тунгусская, 53 Тел: +7 (902) 489-61-57
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Цена: 200 - 2800
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0