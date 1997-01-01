Поиск по запросу "Секции Скалолазание" Всего (3)

Дети всегда были очень активны, направить в нужное русло эту активность можно отдав ребенка в секцию по скалолазанию. Преимущества данного вида спорта очень большие. Развиваются гармонично все виды мышц, развивается зрительная память, глазомер, стратегическое мышление. Страхуя товарища, у ребенка развивается чувство ответственности, он учится отвечать не только за себя, но и за товарища. Во время занятий проходят выезды на природу, в горы, что является несомненным плюсом, так как большую часть времени дети проводят дома или в школе.