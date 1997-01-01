Поиск по запросу "Секции Сноуборд" Всего (2)
Занятия сноубордом полезны для здоровья и укрепления общего состояния детского организма. Сноуборд укрепляет силы мышц, развивает выносливость, способствует формированию атлетического телосложения.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
Артём, ул. Фрунзе, 32б
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Цена: 500 - 2500
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 0