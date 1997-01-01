Поиск по запросу "Секции Современная хореография" Всего (3)
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26 Тел: +7 (423) 298-10-64
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Цена: От 2800
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2а Тел: +7 (914) 678-51-88
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
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Цена: 400 - 2700
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
Показать адреса на карте
Цена: 400 - 2500
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 0