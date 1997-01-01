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Поиск по запросу "Секции Спортивные игры" Всего (37)

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            Секция футбола в Футбольной школе "Юниор"

            Секция футбола в Футбольной школе "Юниор"
            Количество преподавателей: 2
            Спортивные игры
            Артём, ул. Фрунзе, 32б
            Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а
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            Рейтинг: 9.1
            Цена: 3500 - 4000
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 1
            Центр детского футбола «Футболион»

            Центр детского футбола «Футболион»
            Количество преподавателей: 2
            Тел: <i></i>
            Спортивные игры
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.2
            Цена: 600 - 3200
            Возраст: 3 - 8 лет
            Отзывов: 0
            Секция футбола в ДФШ "Олимпико"

            Секция футбола в ДФШ "Олимпико"
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2А Тел: +7 (914) 703-04-08
            Владивосток, район Луговая, ул. Светланская, 207
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: 3600 - 3600
            Возраст: 3 - 8 лет
            Отзывов: 6
            Секция футбола в Детской футбольной школе "Юниор"

            Секция футбола в Детской футбольной школе "Юниор"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: +7 (951) 009-06-00
            Спортивные игры
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74А
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: 4000 - 4000
            Возраст: 3 - 16 лет
            Отзывов: 2
            Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"

            Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 3 Тел: +7 (924) 232-43-19
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 5 - 9 лет
            Отзывов: 1
            Секция футбола "Лучики"

            Секция футбола "Лучики"
            Тел: <i></i>
            Спортивные игры
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: От 500
            Возраст: 4 - 8 лет
            Отзывов: 1
            Волейбол для детей в Pacific Volley School

            Волейбол для детей в Pacific Volley School
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (914) 666-25-40
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.0
            Цена: 200 - 2000
            Возраст: 10 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Футбол в школе "Форвард"

            Футбол в школе "Форвард"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 18 Тел: +7 (994) 008-05-05
            Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20а Тел: +7 (994) 008-05-05
            Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 4 Тел: +7 (994) 008-05-05
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 3200
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Футбол в Школе "Восток"

            Футбол в Школе "Восток"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (953) 217-01-70
            Владивосток, район Некрасовская, ул. Проходная 4-я, 12 Тел: +7 (953) 217-01-70
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б Тел: +7 (953) 217-01-70
            Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20 Тел: +7 (953) 217-01-70
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3 Тел: +7 (953) 217-01-70
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 4000
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Уроки боулинга в Школе боулинга "Шарпей"

            Уроки боулинга в Школе боулинга "Шарпей"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Седанка, ул. Полетаева, 6д Тел: +7 (423) 231-77-77
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 700 - 4800
            Возраст: 6 - 16 лет
            Отзывов: 0