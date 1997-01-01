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Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Баскетбол" Всего (9)

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            Баскетбол в спортивной школе Богатырь

            Баскетбол в спортивной школе Богатырь
            Спортивные игры
            Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14г Тел: +7 (423) 244-04-43
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в Спортивной школе "Старт"

            Баскетбол в Спортивной школе "Старт"
            Спортивные игры Физическое развитие
            Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
            Владивосток, район Первая речка, ул. Хабаровская, 24б Тел: +7 (423) 245-26-50
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
            Владивосток, район Чуркин, ул. Интернациональная, 48 Тел: +7 (423) 227-08-78
            Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 25
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в спортивной школе Севостьянова

            Баскетбол в спортивной школе Севостьянова
            Спортивные игры Физическое развитие
            Владивосток, ул. Советская (о. Попова), 2
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 300
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в Краевом доме физкультуры

            Баскетбол в Краевом доме физкультуры
            Спортивные игры Физическое развитие
            Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 9 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

            Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 300 - 2000
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в СК "Юность"

            Баскетбол в СК "Юность"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-95-65
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 8 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Баскетбол в Спортивной школе "Русич"

            Баскетбол в Спортивной школе "Русич"
            Тел: +7 (423) 232-49-32
            Спортивные игры
            Владивосток, район Баляева, ул. Луговая, 52
            Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3А
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 7
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Шилкинская, 19
            Владивосток, район Тихая, ул. Пацаева, 2
            Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 133В
            Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 23А
            Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в Детском клубе "Чемпион"

            Баскетбол в Детском клубе "Чемпион"
            Спортивные игры
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 7 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Баскетбол в спортивной школе Бастион

            Баскетбол в спортивной школе Бастион
            Спортивные игры
            Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43 Тел: +7 (423) 263-11-98
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 5.6
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 9 - 11 лет
            Отзывов: 1