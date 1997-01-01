Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Баскетбол" Всего (9)
Желая видеть своего ребенка здоровым и сильным, многие родители отдают своего ребенка в спорт, так как это является элементом в жизни каждого человека. Прекрасно для этого подходят секции по баскетболу во Владивостоке. Баскетбол - командная игра с мячом, целью которой является забросить мяч в корзину соперника, не дав ему сделать тоже самое. Посещая секции по баскетболу, у детей развиваются: хорошее дыхание, двигательные навыки, укрепляются мышцы всего тела. Секции по баскетболу помогают поддержать тело в тонусе. У ребенка формируется правильное развитие зрительно-моторной координации. Соблюдение правил игры имеет огромное воспитательное значение, и помогает организовать детей. Секции по баскетболу в Хабаровске помогут Вашему ребенку сеять эмоциональное напряжение, что сейчас очень важно для детей-школьников, а так же научиться работать в команде.
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14г Тел: +7 (423) 244-04-43
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район Первая речка, ул. Хабаровская, 24б Тел: +7 (423) 245-26-50
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
Владивосток, район Чуркин, ул. Интернациональная, 48 Тел: +7 (423) 227-08-78
Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 25
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, ул. Советская (о. Попова), 2
Показать адреса на карте
Цена: От 300
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
Показать адреса на карте
Цена: Цена не указана
Возраст: 9 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
Показать адреса на карте
Цена: 300 - 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-95-65
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 232-49-32
Владивосток, район Баляева, ул. Луговая, 52
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3А
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 7
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Шилкинская, 19
Владивосток, район Тихая, ул. Пацаева, 2
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 133В
Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 23А
Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
Показать адреса на карте
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43 Тел: +7 (423) 263-11-98
Показать адреса на карте
Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 11 лет
Отзывов: 1