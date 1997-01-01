Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Футбол" Всего (16)
Футбол является самой популярной игрой среди мальчишек. Посещая секцию по футболу во Владивостоке, Ваш ребенок станет более дисциплинированным и ответственным, научится вести здоровый образ жизни. Занятия по футболу развивают стремление работать в команде, повышают лидерские качества. Это прекрасная физическая подготовка. Игра в футбол развивает опорно-двигательный аппарат, ловкость и умение предугадать действие противника.
Артём, ул. Фрунзе, 32б
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а
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Цена: 3500 - 4000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
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Цена: 600 - 3200
Возраст: 3 - 8 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2А Тел: +7 (914) 703-04-08
Владивосток, район Луговая, ул. Светланская, 207
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Цена: 3600 - 3600
Возраст: 3 - 8 лет
Отзывов: 6
Тел: +7 (951) 009-06-00
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74А
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Цена: 4000 - 4000
Возраст: 3 - 16 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 3 Тел: +7 (924) 232-43-19
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 9 лет
Отзывов: 1
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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Цена: От 500
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 18 Тел: +7 (994) 008-05-05
Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20а Тел: +7 (994) 008-05-05
Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 4 Тел: +7 (994) 008-05-05
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Цена: От 3200
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (953) 217-01-70
Владивосток, район Некрасовская, ул. Проходная 4-я, 12 Тел: +7 (953) 217-01-70
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б Тел: +7 (953) 217-01-70
Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20 Тел: +7 (953) 217-01-70
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3 Тел: +7 (953) 217-01-70
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Цена: От 4000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-95-65
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26А Тел: +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район Борисенко, ул. Гризодубовой, 50 Тел: +7 (423) 263-67-66
Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 23А Тел: +7 (423) 228-97-17
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 153 Тел: +7 (423) 227-83-16
Владивосток, район Чуркин, ул. Поселковая 2-я, 51 Тел: +7 (423) 260-11-09
Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 25
Владивосток, район Чуркин, ул. Харьковская, 7 Тел: +7 (423) 227-83-11
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 3