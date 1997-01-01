Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Гандбол" Всего (2)
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 40а Тел: +7 (423) 244-11-86
Владивосток, район Вторая речка, ул. Енисейская, 7а Тел: +7 (423) 231-18-91
Владивосток, район Вторая речка, ул. Чкалова, 15 Тел: +7 (423) 231-92-66
Владивосток, район Первая речка, ул. Хабаровская, 24б Тел: +7 (423) 245-26-50
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 Тел: +7 (423) 278-97-11
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Писаревская, 6 Тел: +7 (423) 245-09-39
Владивосток, район Эгершельд, ул. Ялтинская, 18 Тел: +7 (423) 249-73-08
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 232-49-32
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 12
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31
Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 8
Владивосток, район БАМ, ул. Иртышская, 40
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74А
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 Тел: +7 (423) 278-98-30
Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 25
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 153
Владивосток, район Столетие, ул. Овчинникова, 34
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 7
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0