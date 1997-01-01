Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Хоккей" Всего (2)
Тел: <i></i>
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 Тел: +7 (423) 278-98-30
Владивосток, район Столетие, ул. Овчинникова, 26
Владивосток, район Седанка, ул. Пирогова, 7
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 27
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 74а
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 73
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 26 Тел: +7 (423) 267-37-50
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Цена: 4500 - 4500
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 3