Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Волейбол" Всего (4)
Горя желанием видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Прекрасно для этого подходят секции по волейболу во Владивостоке. Очень важно при выборе секции понимать, что для этого вида спорта необходима хорошая прыгучесть, а так же высокий рост. Это командная спортивная игра, которая помогает развить быстроту и точность реакций, ловкость, координацию, сердечно-сосудистую систему. Игра так же полезна для дыхательной системы, для мышц, особенно мышц ног. При регулярных занятиях волейболом, поддержание тонуса всего организма гарантировано. Занятия в секциях по волейболу во Владивостоке помогают так же научиться работать с литературой, развить коммуникативные навыки и командный дух.
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (914) 666-25-40
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Цена: 200 - 2000
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 232-49-32
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 7
Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 91/3
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 7
Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48
Владивосток, район Вторая речка, ул. Чкалова, 15
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Красного Знамени, 123
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
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Цена: 2200 - 2200
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район Чуркин, ул. Интернациональная, 48 Тел: +7 (423) 227-08-78
Владивосток, район Чуркин, ул. Поселковая 2-я, 51 Тел: +7 (423) 260-11-09
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 3