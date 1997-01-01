Поиск по запросу "Секции Танцы" Всего (128)
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 272-23-35
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Цена: От 2250
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 290-80-78
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
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Цена: 0 - 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 90 Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а Тел: +7 (423) 270-28-29
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Цена: От 2300
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
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Цена: 1700 - 2000
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (924) 338-00-14
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 15
Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20
Владивосток, район Чуркин, ул. Вязовая, 1
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Цена: От 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69 Тел: +7 (423) 274-42-15
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Цена: 0 - 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26 Тел: +7 (423) 298-10-64
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Цена: От 2800
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26 Тел: +7 (423) 299-00-19
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Цена: От 2200
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 15в
Владивосток, район Садгород, ул. Опорная, 4
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
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Цена: 350 - 2900
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26 Тел: +7 (423) 298-10-64
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Цена: От 2800
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0