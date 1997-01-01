Поиск по запросу "Секции Танцы: Брейк данс" Всего (6)

Брейк-данс – зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Основные его свойства - импровизация, оригинальность и зажигательность. Брейк-данс представляет танцевальное направление хип-хоп культуры и включает в себя множество стилей. Для его исполнения необходимы хорошая координация, физическая выносливость, чувство ритма и гибкость. В движениях, включающих импровизационные переходы от оригинальной пластики к акробатическим элементам с вращениями на голове, прыжками на руках и оборотами вокруг своего тела, танцор не только демонстрирует мастерство, но и выплескивает свои эмоции и энергию.