Поиск по запросу "Секции Танцы: Брейк данс" Всего (6)
Брейк-данс – зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Основные его свойства - импровизация, оригинальность и зажигательность. Брейк-данс представляет танцевальное направление хип-хоп культуры и включает в себя множество стилей. Для его исполнения необходимы хорошая координация, физическая выносливость, чувство ритма и гибкость. В движениях, включающих импровизационные переходы от оригинальной пластики к акробатическим элементам с вращениями на голове, прыжками на руках и оборотами вокруг своего тела, танцор не только демонстрирует мастерство, но и выплескивает свои эмоции и энергию.
Тел: +7 (423) 256-35-43
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
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Цена: 1700 - 2000
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
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Цена: 350 - 2900
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2 Тел: +7 (423) 293-68-56
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Цена: 1800 - 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 3
Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21 Тел: +7 (423) 292-48-84
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Цена: 1800 - 1800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
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Цена: 350 - 2500
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0