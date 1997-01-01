Поиск по запросу "Секции Танцы: Дэнсхолл" Всего (2)

Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции Dancehall в Владивосток.

Dancehall — уличный ямайский танец, включающий в себя различные социальные танцы при наличии так называемого «отношения» (attitude) – так в дэнсхолле называют чувство, движущее танцором.

Dancehall признает возможность танцевальных постановок, не делая акцент на их выучивании. В dancehall существуют определенные движения, каждое из которых является отдельным «танцем».

Занятия этим направлением учит ребенка самовыражаться, помогает избавиться от неуверенности в себе с ранних лет.