Поиск по запросу "Секции Танцы: Дэнсхолл" Всего (2)

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Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции Dancehall в Владивосток.
Dancehall — уличный ямайский танец, включающий в себя различные социальные танцы при наличии так называемого «отношения» (attitude) – так в дэнсхолле называют чувство, движущее танцором.
Dancehall признает возможность танцевальных постановок, не делая акцент на их выучивании. В dancehall существуют определенные движения, каждое из которых является отдельным «танцем».
Занятия этим направлением учит ребенка самовыражаться, помогает избавиться от неуверенности в себе с ранних лет.
Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 90 Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а Тел: +7 (423) 270-28-29
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Цена: От 2300
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (914) 972-33-88
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Цена: 500 - 3000
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0