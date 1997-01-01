Поиск по запросу "Секции Танцы: Хип-хоп" Всего (8)

Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции hip-hop во Владивостоке. Хип-хоп относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп музыкой. Является одним из направленный танца, сочетающих в себе элементы различных стилей. В уличном танце, именно так принято называть хип-хоп, присутствует частичка брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Данный стиль танца позволяет танцующему, посредством хип-хопа выразить свои внутренние переживания и свои эмоции, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.

Занятия этим видом танца развивает у ребенка координацию, чувство ритма, уверенность в себе, физическую выносливость.