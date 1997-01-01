Поиск по запросу "Секции Танцы: Хип-хоп" Всего (8)
Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции hip-hop во Владивостоке. Хип-хоп относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп музыкой. Является одним из направленный танца, сочетающих в себе элементы различных стилей. В уличном танце, именно так принято называть хип-хоп, присутствует частичка брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Данный стиль танца позволяет танцующему, посредством хип-хопа выразить свои внутренние переживания и свои эмоции, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.
Занятия этим видом танца развивает у ребенка координацию, чувство ритма, уверенность в себе, физическую выносливость.
Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 90 Тел: +7 (423) 270-28-29
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а Тел: +7 (423) 270-28-29
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Цена: От 2300
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Посьетская, 45 Тел: +7 (423) 272-31-93
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Цена: 300 - 2200
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 15а Тел: +7 (423) 248-44-45
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Цена: 1600 - 1600
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 147 Тел: +7 (423) 271-59-67
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
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Цена: 350 - 2900
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (914) 972-33-88
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Цена: 500 - 3000
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
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Цена: 400 - 2500
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 0