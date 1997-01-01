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Поиск по запросу "Секции Танцы: Хип-хоп" Всего (8)

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            Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance"

            Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance"
            Количество преподавателей: 3
            Тел: +7 (423) 270-28-29
            Танцы
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 90 Тел: +7 (423) 270-28-29
            Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а Тел: +7 (423) 270-28-29
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 2300
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"

            Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Владивосток, район Центр, ул. Посьетская, 45 Тел: +7 (423) 272-31-93
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 300 - 2200
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в студии "Adrenalin"

            Хип-хоп в студии "Adrenalin"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2100 - 2100
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в Студии "Beauty"

            Хип-хоп в Студии "Beauty"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 15а Тел: +7 (423) 248-44-45
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 1600 - 1600
            Возраст: 8 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в школе танцев "Street Art"

            Хип-хоп в школе танцев "Street Art"
            Танцы
            Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 147 Тел: +7 (423) 271-59-67
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Hip-Hop в Танцевальном центре "Da Wings"

            Hip-Hop в Танцевальном центре "Da Wings"
            Тел: <i></i>
            Танцы
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 350 - 2900
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Танцы в студии "Моана"

            Танцы в студии "Моана"
            Тел: <i></i>
            Танцы
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (914) 972-33-88
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 500 - 3000
            Возраст: 7 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Танцы в Семейном клубе "Шаги"

            Танцы в Семейном клубе "Шаги"
            Танцы Современная хореография
            Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 400 - 2500
            Возраст: 7 - 13 лет
            Отзывов: 0