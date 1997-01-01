Поиск по запросу "Секции Танцы: Спортивно-бальные танцы" Всего (5)
Тел: +7 (924) 338-00-14
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 15
Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20
Владивосток, район Чуркин, ул. Вязовая, 1
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Цена: От 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 1г Тел: +7 (902) 050-98-29
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 6 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 12в Тел: +7 (423) 270-10-20
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, Центр, ул. Нерчинская, 10
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Цена: От 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 68 Тел: +7 (423) 272-11-28
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Цена: От 3000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0