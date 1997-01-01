Поиск по запросу "Секции Театр" Всего (18)

Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.