Поиск по запросу "Секции Театр" Всего (18)
Секции и студии по актерскому мастерству, помогают Вашим детям развить не только социально-коммуникативные навыки, но так же научат работать в команде, преодолеть психологический барьер. В процессе обучения дети знакомятся с историей театра, основными жанрами театрального искусства, выполняют различные задания по развитию жестов, мимики и пластике тела. Очень большое значение имеет индивидуальный подход к каждому учащемуся, это очень важный фактор для раскрытия таланта каждого ребенка.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Некрасовская, ул. Гоголя, 41
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Цена: До 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, ул. Экипажная, 1 Тел: +7 (914) 664-03-29
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Цена: До 3000
Возраст: 9 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
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Цена: До 3500
Возраст: 5 - 10 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 15б
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Цена: 300 - 2000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 45 Тел: +7 (924) 256-31-08
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Цена: 1800 - 3800
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (902) 553-20-69
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Цена: До 350
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (953) 228-11-50
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Цена: 500 - 2800
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44 Тел: +7 (423) 256-94-20
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Цена: 250 - 3300
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
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Цена: От 700
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0