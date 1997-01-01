Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Секции Театр" Всего (18)

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            Театр моды «Пигмалион»

            Театр моды «Пигмалион»
            Тел: <i></i>
            Мода Театр
            Владивосток, район Некрасовская, ул. Гоголя, 41
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.0
            Цена: До 3000
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 1
            "Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.

            "Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.
            Количество преподавателей: 1
            Театр Развитие речи Актерское мастерство Ораторское искусство
            Владивосток, район Центр, ул. Экипажная, 1 Тел: +7 (914) 664-03-29
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: До 3000
            Возраст: 9 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Театральный кружок в клубе "Бамбини"

            Театральный кружок в клубе "Бамбини"
            Количество преподавателей: 1
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: До 3500
            Возраст: 5 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада"

            Театральный кружок "Узорица" в клубе "Эллада"
            Количество преподавателей: 1
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Театр-студия «Балаганчик»

            Театр-студия «Балаганчик»
            Тел: <i></i>
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 15б
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 300 - 2000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Театральная студия «Синичка»

            Театральная студия «Синичка»
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Центр, ул. Прапорщика Комарова, 45 Тел: +7 (924) 256-31-08
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 1800 - 3800
            Возраст: 3 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Уроки рисования и театрального искусства в студии «Соцветие»

            Уроки рисования и театрального искусства в студии «Соцветие»
            Театр Живопись Актерское мастерство
            Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (902) 553-20-69
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: До 350
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Актерское мастерство в школе "Archi"

            Актерское мастерство в школе "Archi"
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (953) 228-11-50
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: 500 - 2800
            Возраст: 5 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Театральный кружок в Школе "Эврика"

            Театральный кружок в Школе "Эврика"
            Тел: <i></i>
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44 Тел: +7 (423) 256-94-20
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            Рейтинг: 6.9
            Цена: 250 - 3300
            Возраст: 5 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»

            Театральный кружок в школе развития «Солнечный остров»
            Тел: <i></i>
            Театр Актерское мастерство
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
            Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
            Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
            Владивосток, район Чуркин, ул. Бурачка, 10
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.8
            Цена: От 700
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0