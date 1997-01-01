Шарлай Феликс Львович

Адреса
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Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё":
Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17
- +7 (914) 791-16-55
- +7 (423) 271-16-55
Информация о преподавателе
Звание
- Вице-президент Всестилевой Федерации Айкидо Приморского края.
Образование
- Государственная академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Инструктор по физической культуре и спорту. Специализация — восточные единоборства.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Призер Открытого Чемпионата России по айкидо.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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