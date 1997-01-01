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Шарлай Феликс Львович

Шарлай Феликс Львович

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Айкидо
Стаж 20 лет
Адреса
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Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё":
Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17
  • +7 (914) 791-16-55
  • +7 (423) 271-16-55
Информация о преподавателе

Звание

  • Вице-президент Всестилевой Федерации Айкидо Приморского края.

Образование

  • Государственная академия физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Инструктор по физической культуре и спорту. Специализация — восточные единоборства.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Призер Открытого Чемпионата России по айкидо.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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