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Афанасьев Евгений Иванович

Афанасьев Евгений Иванович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Футбол, Командные виды спорта
Стаж 48 лет
Адреса
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Секция футбола в Детско-юношеской спортивной школе:
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 14
  • +7 (423) 236-11-45
  • +7 (423) 236-18-19
  • +7 (908) 448-06-41 , Афанасьев Евгений Иванович
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер-преподаватель

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт
  • Омский государственный институт физической культуры

Курсы повышения квалификации

  • Высшая квалификационная категория по должности «старший тренер-преподаватель»

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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