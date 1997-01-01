Адреса
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Секция футбола в Детско-юношеской спортивной школе:
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 14
- +7 (423) 236-11-45
- +7 (423) 236-18-19
- +7 (908) 448-06-41 , Афанасьев Евгений Иванович
Информация о преподавателе
Звание
- Тренер-преподаватель
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт
- Омский государственный институт физической культуры
Курсы повышения квалификации
- Высшая квалификационная категория по должности «старший тренер-преподаватель»
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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