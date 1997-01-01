Агафонова Екатерина
Серебряный призер Первенства Мира по самбо (Латвия) 2011 год. Победитель Первенства Европы (Румыния) 2012 год. Победитель Первенства Мира (Греция) 2013 год. Победитель Первенства Европы (Кипр) 2013 год.
Адреса
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Самбо в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Самбо в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б
- +7 (423) 261-33-15
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по борьбе самбо.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Серебряный призер Первенства Мира по самбо (Латвия) 2011 год.
- Победитель Первенства Европы (Румыния) 2012 год.
- Победитель Первенства Мира (Греция) 2013 год.
- Победитель Первенства Европы (Кипр) 2013 год.
Опыт работы
- Инструктор по борьбе самбо и дзюдо.
- Инструктор INSANITY.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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