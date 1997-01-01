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Агафонова Екатерина

Агафонова Екатерина

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Борьба самбо, Боевые искусства
Стаж не указан
Адреса
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Самбо в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е
  • +7 (423) 231-01-64
  • +7 (423) 251-87-45
Самбо в фитнес-клубе "Start":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б
  • +7 (423) 261-33-15
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по борьбе самбо.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Серебряный призер Первенства Мира по самбо (Латвия) 2011 год.
  • Победитель Первенства Европы (Румыния) 2012 год.
  • Победитель Первенства Мира (Греция) 2013 год.
  • Победитель Первенства Европы (Кипр) 2013 год.

Опыт работы

  • Инструктор по борьбе самбо и дзюдо.
  • Инструктор INSANITY.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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