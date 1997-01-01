Акулич Андрей Леонтьевич

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Пройден курс повышения квалификации в ГОАУ ДПО ПК ИРО по программе "Психологические знания для успешной профессиональной деятельности педагога по реализации ФГОС ОО: обучение", 2015 год.
Участие в соревнованиях
- Имеет 2-ой разряд по шахматам.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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