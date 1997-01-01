Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Акулич Андрей Леонтьевич

Акулич Андрей Леонтьевич

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 8 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Шахматная секция "Слон" в ЦДТ:
Владивосток, ул. Пологая, 30
  • +7 (423) 240-18-34
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Пройден курс повышения квалификации в ГОАУ ДПО ПК ИРО по программе "Психологические знания для успешной профессиональной деятельности педагога по реализации ФГОС ОО: обучение", 2015 год.

Участие в соревнованиях

  • Имеет 2-ой разряд по шахматам.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели