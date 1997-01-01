Аленин Алексей Алексеевич

Физическая культура - это радость, здоровье, это полноценная жизнь! Больше двигайтесь, откажитесь от использования лифта, оставляйте машину чуть дальше чем напротив дверей подъезда, сходите пешком за хлебом, заведите собаку, наконец. Я не призываю обязательно посещать секцию Айкидо. Есть другие замечательные виды физической активности. Это может быть плавание, командные виды, контактные единоборства, легкая атлетика, гимнастика, да те же танцы, наконец. При чем Ваш ребенок может быть склонен к какому-то определенному виду спорта. Посещайте разные секции, помогите ребенку раскрыть его талант. Разговаривайте с тренером, интересуйтесь своим ребенком, какие нагрузки ребенок проще выдерживает, на что обратить внимание. Так же Вы можете посоветоваться с врачом, какой вид спорта может подойти именно вашему малышу.
Адреса
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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
- +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
- +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
- +7 (423) 290-22-44 , звонки
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
- +7 (902) 482-43-54 , Николай Витальевич
Информация о преподавателе
Звание
- Тренер-Инструктор 2 Кю Айкидо Айкикай
Образование
- В 2016-2017 гг. прошел Программу профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт» ШИКС ДВФУ
Курсы повышения квалификации
- Ежегодные семинары Сихана Такеши Канадзава (7 Дан, Старший Тренер Айкикай Хомбу, преподаватель Токайского Международного Университета Боевых Искусств)
- ДВФУ, Школа искусств культуры и спорта, 2016 год.
Участие в соревнованиях
- В Айкидо нет соревнований, только показательные выступления. В Айкидо занимающийся соревнуется сам с собой
Опыт работы
- Тренировки в МОУ СОШ 12 с 2015 года
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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