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Аленин Алексей Алексеевич

Аленин Алексей Алексеевич

9.2 Рейтинг
3 Отзывов
Айкидо
Стаж 4 года
Адреса
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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
  • +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
  • +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
  • +7 (423) 290-22-44 , звонки
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
  • +7 (902) 482-43-54 , Николай Витальевич
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер-Инструктор 2 Кю Айкидо Айкикай

Образование

  • В 2016-2017 гг. прошел Программу профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт» ШИКС ДВФУ

Курсы повышения квалификации

  • Ежегодные семинары Сихана Такеши Канадзава (7 Дан, Старший Тренер Айкикай Хомбу, преподаватель Токайского Международного Университета Боевых Искусств)
  • ДВФУ, Школа искусств культуры и спорта, 2016 год.

Участие в соревнованиях

  • В Айкидо нет соревнований, только показательные выступления. В Айкидо занимающийся соревнуется сам с собой

Опыт работы

  • Тренировки в МОУ СОШ 12 с 2015 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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