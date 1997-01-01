Аленин Алексей Алексеевич

Физическая культура - это радость, здоровье, это полноценная жизнь! Больше двигайтесь, откажитесь от использования лифта, оставляйте машину чуть дальше чем напротив дверей подъезда, сходите пешком за хлебом, заведите собаку, наконец. Я не призываю обязательно посещать секцию Айкидо. Есть другие замечательные виды физической активности. Это может быть плавание, командные виды, контактные единоборства, легкая атлетика, гимнастика, да те же танцы, наконец. При чем Ваш ребенок может быть склонен к какому-то определенному виду спорта. Посещайте разные секции, помогите ребенку раскрыть его талант. Разговаривайте с тренером, интересуйтесь своим ребенком, какие нагрузки ребенок проще выдерживает, на что обратить внимание. Так же Вы можете посоветоваться с врачом, какой вид спорта может подойти именно вашему малышу.