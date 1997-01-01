Алиса Аникеева

Компьютерные курсы — это множество направлений, каждое из которых по-своему уникально, интересно детям и взрослым. Это счастье — наблюдать, как горят глаза учеников, когда они узнают что-то новое, когда у них получается сделать что-то самим. Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь и вряд ли скоро из неё уйдут. Поэтому пора перестать их бояться или же пользоваться ими как игрушками. Нужно познать возможности, которые скрыты за их железным корпусом. И моя задача — показать эти возможности нашим ребятам.