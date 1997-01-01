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Алиса Аникеева

Алиса Аникеева

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Программирование
Стаж не указан
Адреса
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Создание сайтов в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
3D моделирование в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
  • +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ВГУЭС, Институт информационных технологий, Прикладная Информатика, 4 курс.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Многократная победительница городских, региональных и международных танцевальных конкурсов.
  • Победительница олимпиады по английскому языку в 11 классе.
  • Отличница Тотального диктанта в 2015 году.
  • Двукратная финалистка фотоконкурса «Посмотри на Владивосток».
  • Победительница конкурса на стипендию губернатора Приморского края.
  • Победительница конкурса на повышенную стипендию ВГУЭС за успехи в учебной деятельности.

Опыт работы

  • Участница дальневосточного марафона по разработке IT-проектов DV Hackathon.
  • Дипломат XVIII научно-практической конференции молодых исследователей.
  • Дипломат городской конференции школьников по краеведению.
  • Участница молодежной конференции Весенней школы Открытого Университета Сколково.
  • Стипендиат Владивостока в 2013 году.
  • Золотая медалистка за особые успехи в школе.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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