Алиса Аникеева
Компьютерные курсы — это множество направлений, каждое из которых по-своему уникально, интересно детям и взрослым. Это счастье — наблюдать, как горят глаза учеников, когда они узнают что-то новое, когда у них получается сделать что-то самим. Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь и вряд ли скоро из неё уйдут. Поэтому пора перестать их бояться или же пользоваться ими как игрушками. Нужно познать возможности, которые скрыты за их железным корпусом. И моя задача — показать эти возможности нашим ребятам.
Адреса
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Создание сайтов в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
3D моделирование в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ВГУЭС, Институт информационных технологий, Прикладная Информатика, 4 курс.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократная победительница городских, региональных и международных танцевальных конкурсов.
- Победительница олимпиады по английскому языку в 11 классе.
- Отличница Тотального диктанта в 2015 году.
- Двукратная финалистка фотоконкурса «Посмотри на Владивосток».
- Победительница конкурса на стипендию губернатора Приморского края.
- Победительница конкурса на повышенную стипендию ВГУЭС за успехи в учебной деятельности.
Опыт работы
- Участница дальневосточного марафона по разработке IT-проектов DV Hackathon.
- Дипломат XVIII научно-практической конференции молодых исследователей.
- Дипломат городской конференции школьников по краеведению.
- Участница молодежной конференции Весенней школы Открытого Университета Сколково.
- Стипендиат Владивостока в 2013 году.
- Золотая медалистка за особые успехи в школе.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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