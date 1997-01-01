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Алпатов Алексей

Алпатов Алексей

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Locking в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
  • +7 (423) 272-31-93
  • +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Учился направлениям hip-hop и locking в студиях Unidance, Forma, Infinity, Fun Dance Academy (Южная Корея)

Курсы повышения квалификации

  • Дмитрий Фомин (D-Man) - Da Funky Style, г. Новосибирск Александр Паутов (Panchos) - Da Funky Style, г. Новосибирск Ирина Малая - L.Mosquitos Crew, г. Москва Владимир Королёв (Dre10) - Hunters Crew), Польша Лия Татаренкова (Lea) - L.Mosquitos Crew, г. Москва Злата Масло - L.Mosquitos Crew, г. Москва

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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