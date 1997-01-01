Алпатов Алексей

Адреса
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Locking в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
- +7 (423) 272-31-93
- +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Учился направлениям hip-hop и locking в студиях Unidance, Forma, Infinity, Fun Dance Academy (Южная Корея)
Курсы повышения квалификации
- Дмитрий Фомин (D-Man) - Da Funky Style, г. Новосибирск Александр Паутов (Panchos) - Da Funky Style, г. Новосибирск Ирина Малая - L.Mosquitos Crew, г. Москва Владимир Королёв (Dre10) - Hunters Crew), Польша Лия Татаренкова (Lea) - L.Mosquitos Crew, г. Москва Злата Масло - L.Mosquitos Crew, г. Москва
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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