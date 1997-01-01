Кащенко Анна
Сертифицированный тренер по направлениям Pilates, Stretch и другие направления. Стаж работы с детьми более 10 лет, в том числе опыт руководства детским танцевальным коллективом.
Адреса
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Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
- +7 (423) 200-04-60
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профильное образование по специальности «хореограф-педагог».
Курсы повышения квалификации
- Прошла обучающий семинар Pilates Alan King (Великобритания).
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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