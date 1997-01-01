Анна Закирова

Ни для кого не секрет, что царица наук это — физика. То, благодаря чему мы живем на этой планете. Знания ее основ может уберечь от неблагорассудных и даже опасных поступков. Первое, куда я пошла получать вышку, это была медицинская физика, и мне это очень нравилось. Физика для меня наука о жизни!