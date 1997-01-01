Анна Закирова

Ни для кого не секрет, что царица наук это — физика. То, благодаря чему мы живем на этой планете. Знания ее основ может уберечь от неблагорассудных и даже опасных поступков. Первое, куда я пошла получать вышку, это была медицинская физика, и мне это очень нравилось. Физика для меня наука о жизни!
Адреса
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Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный государственный университет, специальность - Медицинская физика, специалитет (красный диплом).
- Дальневосточный федеральный университет, направление - Биоорганическая химия, магистратура (красный диплом).
- Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук, аспирантура, 3 курс.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победитель Science Slam 2017 во Владивостоке.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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