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Анна Закирова

Анна Закирова

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Физика
Стаж не указан
Адреса
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Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Физика для сдачи ОГЭ в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
  • +7 (924) 257-00-45
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный университет, специальность - Медицинская физика, специалитет (красный диплом).
  • Дальневосточный федеральный университет, направление - Биоорганическая химия, магистратура (красный диплом).
  • Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук, аспирантура, 3 курс.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Победитель Science Slam 2017 во Владивостоке.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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