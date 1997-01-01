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Антонов Алексей

Антонов Алексей

6.4 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 8 лет
Адреса
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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Информация о преподавателе

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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