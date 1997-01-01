Антонов Алексей

Заниматься танцами начал в 2009 годую. Позже нашел себя в хип-хоп/поп хореографии. Работает хореографом в Da Wings с 2011 года, участвовал в нескольких краевых фестивалях талантов: «Новая Волна» (г. Находка), »Его Величество Танец» (г. Находка) и других, в университетских конкурсах. Есть более десятка наград, среди которых лауреаты первой степени и гран-при. Практически все эти заслуги были достигнуты коллективом Double Steps, в котором танцевал с Андреем Волгиным, ранее состоял в находкинском танцевальном коллективе Broken Toyz.
Адреса
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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Информация о преподавателе
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