Антонов Алексей

Заниматься танцами начал в 2009 годую. Позже нашел себя в хип-хоп/поп хореографии. Работает хореографом в Da Wings с 2011 года, участвовал в нескольких краевых фестивалях талантов: «Новая Волна» (г. Находка), »Его Величество Танец» (г. Находка) и других, в университетских конкурсах. Есть более десятка наград, среди которых лауреаты первой степени и гран-при. Практически все эти заслуги были достигнуты коллективом Double Steps, в котором танцевал с Андреем Волгиным, ранее состоял в находкинском танцевальном коллективе Broken Toyz.