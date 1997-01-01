Архицкая Виталия

Адреса
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Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга":
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 12в
- +7 (423) 270-10-20
- +7 (914) 790-10-20
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- КМС по спортивным бальным танцам.
- Призер Дальневосточного первенства 2011 года.
- Многократный победитель и призер первенств Приморского края.
- Входит в 20-ку лучших пар Дальнего Востока.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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