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Архицкая Виталия

Архицкая Виталия

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга":
Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 12в
  • +7 (423) 270-10-20
  • +7 (914) 790-10-20
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • КМС по спортивным бальным танцам.
  • Призер Дальневосточного первенства 2011 года.
  • Многократный победитель и призер первенств Приморского края.
  • Входит в 20-ку лучших пар Дальнего Востока.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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