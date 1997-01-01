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Ашлапова Екатерина Ильинична

Ашлапова Екатерина Ильинична

7.4 Рейтинг
0 Отзывов
Художественная гимнастика
Стаж 7 лет
Адреса
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Художественная гимнастика в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (423) 276-10-10
  • +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по художественной гимнастике

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Победитель Первенства ДВФО
  • Серебряная призерка III этапа 5 летней Спартакиады учащихся России 2011 в многоборье

Опыт работы

  • Тренер детско-юношеской школы "Гармония"

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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