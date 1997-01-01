Ашлапова Екатерина Ильинична

Адреса
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Художественная гимнастика в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по художественной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Победитель Первенства ДВФО
- Серебряная призерка III этапа 5 летней Спартакиады учащихся России 2011 в многоборье
Опыт работы
- Тренер детско-юношеской школы "Гармония"
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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