Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Атрошенко Надежда Анатольевна

Атрошенко Надежда Анатольевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Вокал
Стаж 13 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Кружок "Ассорти" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог второй квалификационной категории

Образование

  • ДВГИИ (1995-2000), специальность - дирижер-хормейстер, преподаватель сольфеджио, учитель музыки.
  • ВГУЭС (2009-2013), бакалавриат, специальность- психолог.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Преподаватель кружка арт-терапии "Ассорти" в МАУ ДО "Центринформ".
  • Преподаватель вокального кружка-студии "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ".

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели