Атрошенко Надежда Анатольевна

Адреса
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Кружок "Ассорти" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог второй квалификационной категории
Образование
- ДВГИИ (1995-2000), специальность - дирижер-хормейстер, преподаватель сольфеджио, учитель музыки.
- ВГУЭС (2009-2013), бакалавриат, специальность- психолог.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Преподаватель кружка арт-терапии "Ассорти" в МАУ ДО "Центринформ".
- Преподаватель вокального кружка-студии "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ".
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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