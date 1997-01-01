Багила Денис Александрович

Адреса
Показать адреса на карте
Секция дзюдо под руководством Федерации дзюдо Приморского края:
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
- +7 (914) 729-74-73
- +7 (914) 964-42-76
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта России по самбо и дзюдо
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Участник различных мастер-классов в России, Кореи, Японии, Австралии
Участие в соревнованиях
- Чемпион Дальневосточного Федерального Округа по дзюдо и самбо
- Многократный победитель и призер Всероссийских и Международных соревнований
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...