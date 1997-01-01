Беда Евгений Владимирович
Прожил в США в общей сложности 7,5 лет. Совершенное произношение английского языка. В 2013 году вернулся во Владивосток на постоянное место жительства. Ведущий преподаватель школы английского языка Hungry English. Автор собственной методики. Преподает язык детям и взрослым, без зубрежки, весело и интересно.
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Университет Бригама Янга Гавайи США (Brigham Young University Hawaii USA)
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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