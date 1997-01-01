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Беда Евгений Владимирович

Беда Евгений Владимирович

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж не указан
Адреса
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Уроки английского языка в центре "88 клавиш":
Владивосток, район Центр, ул. Уткинская, 14
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Университет Бригама Янга Гавайи США (Brigham Young University Hawaii USA)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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