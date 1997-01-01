Беда Евгений Владимирович

Прожил в США в общей сложности 7,5 лет. Совершенное произношение английского языка. В 2013 году вернулся во Владивосток на постоянное место жительства. Ведущий преподаватель школы английского языка Hungry English. Автор собственной методики. Преподает язык детям и взрослым, без зубрежки, весело и интересно.