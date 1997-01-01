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Бекина Наталья Владимировна

Бекина Наталья Владимировна

8.0 Рейтинг
1 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 31 год
Адреса
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Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель":
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
  • +7 (423) 272-87-78
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Ансамбль "Акварель" - лаурет I степени в III Международном TV-конкурсе "Музыка и дети", г. Цзиси, КНР, 2017 г.
  • Ансамбль "Акварель" - лаурет I степени в номинации "Эстрадный вокал" в I конкурсе-кастинге Дальневосточной детской арт резиденции "ДАР"

Опыт работы

  • Автор более 100 сценариев к детским и школьным праздникам

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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