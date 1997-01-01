Бекина Наталья Владимировна

Адреса
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Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель":
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
- +7 (423) 272-87-78
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Ансамбль "Акварель" - лаурет I степени в III Международном TV-конкурсе "Музыка и дети", г. Цзиси, КНР, 2017 г.
- Ансамбль "Акварель" - лаурет I степени в номинации "Эстрадный вокал" в I конкурсе-кастинге Дальневосточной детской арт резиденции "ДАР"
Опыт работы
- Автор более 100 сценариев к детским и школьным праздникам
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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