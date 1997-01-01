Горбунова Оксана Александровна

Адреса
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Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
- +7 (423) 231-80-66
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог первой категории
Образование
- Высшее, ВГУЭС, информационные системы и технологии (инженер).
Курсы повышения квалификации
- Школа «Новые образовательные технологии для учителей», ПКИРО, 2015 год.
- «Дополнительное образование детей как составная часть новой модели образования», ПКИРО, 2013 год.
- Отделение дополнительного образования ООО «Издательство», учитель общеобразовательной организации (информатика, математика), 2016 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Обучающиеся принимают активное участие во всероссийских и городских конкурсах по информатике и ИКТ: городской конкурс компьютерных творческих работ учащихся «Мой город – 2015», диплом и подарок за оригинальное раскрытие темы в номинации «Победа».
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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