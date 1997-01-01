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Горбунова Оксана Александровна

Горбунова Оксана Александровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Информатика
Стаж 18 лет
Адреса
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Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
  • +7 (423) 231-80-66
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог первой категории

Образование

  • Высшее, ВГУЭС, информационные системы и технологии (инженер).

Курсы повышения квалификации

  • Школа «Новые образовательные технологии для учителей», ПКИРО, 2015 год.
  • «Дополнительное образование детей как составная часть новой модели образования», ПКИРО, 2013 год.
  • Отделение дополнительного образования ООО «Издательство», учитель общеобразовательной организации (информатика, математика), 2016 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Обучающиеся принимают активное участие во всероссийских и городских конкурсах по информатике и ИКТ: городской конкурс компьютерных творческих работ учащихся «Мой город – 2015», диплом и подарок за оригинальное раскрытие темы в номинации «Победа».
0 отзывов

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