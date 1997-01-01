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Боженко Александра Валерьевна

Боженко Александра Валерьевна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж не указан
Адреса
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Английский язык в клубе "Эллада":
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
  • +7 (423) 263-68-40
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог высшей категории

Образование

  • Иркутский Государственный Лингвистический Университет, квалификация "лингвист, преподаватель английского и немецкого языков", 2002 год.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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