Боженко Александра Валерьевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Педагог высшей категории
Образование
- Иркутский Государственный Лингвистический Университет, квалификация "лингвист, преподаватель английского и немецкого языков", 2002 год.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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