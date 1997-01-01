Быкова Ольга

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Восточные танцы для девочек в Студии "Oriental":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 77
- +7 (914) 548-65-88
Информация о преподавателе
Звание
- постановщик, хореограф
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Проходила обучение в онлайн-школе Моны Амар (г. Обнинск)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Начала заниматься востоком с 2007 г. у Пауль Светланы,была одной из солисток коллектива "Аида" (г. Владивосток).
- С 2012г. занималась у Залесовой Юлии, танцевала в составе ее коллектива "Джамиля" (г. Хабаровск)
- Является действующим судьёй 4 категории ОРТО
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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