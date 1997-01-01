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Быкова Ольга

Быкова Ольга

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 5 лет
Адреса
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Восточные танцы для девочек в Студии "Oriental":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 77
  • +7 (914) 548-65-88
Информация о преподавателе

Звание

  • постановщик, хореограф

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Проходила обучение в онлайн-школе Моны Амар (г. Обнинск)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Начала заниматься востоком с 2007 г. у Пауль Светланы,была одной из солисток коллектива "Аида" (г. Владивосток).
  • С 2012г. занималась у Залесовой Юлии, танцевала в составе ее коллектива "Джамиля" (­г. Хабаровск)
  • Является действующим судьёй 4 категории ОРТО

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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