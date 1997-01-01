Ченских Дмитрий Павлович

Преподаватель хореографии, класс спортивно-бального танца. Является танцором международного класса, призером многочисленных соревнований в России и за рубежом, судьей. Постоянно повышает профессиональное мастерство на мастер-классах у ведущих танцоров и тренеров России. Основал школу спортивно-бального танца "Траектория". Воспитанники педагога успешно выступают на турнирах, конкурсах, участвуют в концертах и мероприятиях городского уровня.