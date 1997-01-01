Ченских Дмитрий Павлович
Преподаватель хореографии, класс спортивно-бального танца. Является танцором международного класса, призером многочисленных соревнований в России и за рубежом, судьей. Постоянно повышает профессиональное мастерство на мастер-классах у ведущих танцоров и тренеров России. Основал школу спортивно-бального танца "Траектория". Воспитанники педагога успешно выступают на турнирах, конкурсах, участвуют в концертах и мероприятиях городского уровня.
Адреса
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Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория":
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 15
Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория":
Владивосток, Чуркин, ул. Вязовая, 1
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВФУ, Техники и технологии по направлению «Нефтегазовое дело»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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