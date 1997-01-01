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Ченских Дмитрий Павлович

Ченских Дмитрий Павлович

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж не указан
Адреса
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Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория":
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 15
Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория":
Владивосток, Чуркин, ул. Вязовая, 1
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВФУ, Техники и технологии по направлению «Нефтегазовое дело»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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