Чепкасов Александр Валентинович
Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА, основатель Федерации рукопашного боя города Владивостока. Чемпион Европы по рукопашному бою. Главный судья межрегиональных соревнований по рукопашному бою. Старший тренер сборной команды спортсменов по рукопашному бою и ММА, тренер по рукопашному бою высшей категории.
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо.
Образование
- Профильное спортивное образование.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо.
- Чемпион Европы по рукопашному бою.
Опыт работы
- Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА.
- Основатель Федерации рукопашного боя города Владивостока.
- Старший тренер сборной команды спортсменов по рукопашному бою и ММА.
- Главный судья межрегиональных соревнований по рукопашному бою.
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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