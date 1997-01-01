Чепкасов Александр Валентинович

Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА, основатель Федерации рукопашного боя города Владивостока. Чемпион Европы по рукопашному бою. Главный судья межрегиональных соревнований по рукопашному бою. Старший тренер сборной команды спортсменов по рукопашному бою и ММА, тренер по рукопашному бою высшей категории.