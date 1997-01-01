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Чепкасов Александр Валентинович

Чепкасов Александр Валентинович

8.0 Рейтинг
1 Отзывов
Рукопашный бой, Смешанные единоборства
Стаж 17 лет
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо.

Образование

  • Профильное спортивное образование.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо.
  • Чемпион Европы по рукопашному бою.

Опыт работы

  • Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА.
  • Основатель Федерации рукопашного боя города Владивостока.
  • Старший тренер сборной команды спортсменов по рукопашному бою и ММА.
  • Главный судья межрегиональных соревнований по рукопашному бою.

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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